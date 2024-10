TV detalha provocação de Vini Jr a rival: 'Eu, duas Champions. Você, nada'

Vini Jr: "Eu ganhei duas e você perdeu duas [2013/14 e 2015/16]. Perdeu porque é ruim. Por isso eu jogo aqui, no Real Madrid."

Koke volta a aplaudir, e Vini é contido por Bellingham e Modric.

Música para Vini Jr. e jogo quente

A atmosfera foi tensa no Civitas Metropolitano. Após criar cântico racista para Vini Jr. em março, a torcida do Atlético de Madri entoou uma música nova para o brasileiro antes da partida: "Vini é diferente", dizia a letra.

O clima também foi quente com a bola rolando. O Real Madrid saiu na frente com Eder Militão, já no segundo tempo, mas o jogo foi paralisado após torcedores do Atlético atirarem objetos no gramado.