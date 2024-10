'Estreia' de Filipe Luís no Fla teve apelido, vídeos e corrida com atletas

Com os jogadores, as primeiras interações foram com sorrisos. Gabigol até brincou com o lateral nos vídeos divulgados pelo Flamengo com as primeiras imagens do dia. Filipe também foi ao departamento médico, onde conversou com Pedro, que foi ao CT para iniciar a fisioterapia após lesão no joelho.

Tudo bem, Mister?

Gabigol a Filipe Luís

A preparação para o confronto contra o Corinthians começou. Sem tempo a perder e com apenas dois treinos, Filipe Luís aproveitou para conversar bastante com os jogadores.

Antes de ir ao campo, o lateral aproveitou para passar vídeos. Ele já separou as imagens do adversário para começar a projetar o que espera do elenco na semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Maracanã.

Já no gramado, uma cena comum com Jorge Jesus se repetiu. Filipe Luís correu ao lado dos jogadores durante o aquecimento e também apareceu dentro do campo durante a atividade ajudando a marcar e demonstrando o que queria.