Arnaldo: Corinthians foi ridículo! Prioridade ao Brasileiro é balela

No Posse de Bola, Arnaldo Ribeiro afirmou que o Corinthians se comportou de modo ridículo na derrota por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo. Para ele, o Timão não mostrou prioridade no Brasileirão e foi pior que o Tricolor mesmo antes de ter dois jogadores expulsos.

'Corinthians no 11 contra 11 foi pior que o São Paulo': "É cascata que o Corinthians prioriza o Brasileiro, o Corinthians se iludiu nessa semana, vocês perceberam? O Corinthians em festa pra caramba, treino aberto, o São Paulo moído pela eliminação da Libertadores, jogando 24 horas depois, jogando fora do seu campo, e o Corinthians no 11 contra 11 foi pior do que o São Paulo, foi temeroso, cauteloso, pouco físico. Sabe aquela casa do Três Porquinhos, que você assopra e a primeira cai? Se assoprasse caía, mas o Corinthians nem assoprou, pelo contrário, o desequilíbrio emocional dos jogadores estava do lado do Corinthians".

'Essa é a narrativa histórica do Corinthians': "Agora tem essa cortina de fumaça. Por que o Corinthians não discutiu o comportamento do Fagner, de novo o capitão do time desequilibrado, que afundou o time? E o outro [André Ramalho], que dá cotovelada sem a bola? Discutir o heroísmo de nove contra 11, estou cansado de ver, o Corinthians adora isso, essa é a narrativa histórica do Corinthians, mas o jogo foi 3 a 1 pro São Paulo e quem está na zona de rebaixamento é o Corinthians, não é o São Paulo. O São Paulo está em quinto".