Santos perde do Red Bull Bragantino na Vila e segue na vice-lanterna do Brasileirão

Já nos minutos finais, mais precisamente aos 37, o Red Bull Bragantino fechou os trabalhos ao marcar o segundo gol aproveitando nova falha do Santos. Tiquinho Soares deixou a bola para o companheiro no meio-campo imaginando que ele faria o domínio, mas ela acabou sobrando para Laquintana, que arrancou em velocidade e soltou a bomba de fora da área, no centro do gol, contando ainda com mais uma falha, do goleiro Gabriel Brazão, para garantir os três pontos para a equipe de Bragança Paulista.

Santos marca gol de honra

Já no último minuto da partida, Deivid Washington fez jogada individual, contou com o bate-rebate na zaga do Red Bull Bragantino e finalizou no cantinho para ao menos marcar o gol de honra do Santos neste domingo.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)