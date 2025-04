Gómez vê bom jogo do Palmeiras em derrota para o Bahia e cita "golpe forte" em gol no fim

A partida caminhava para um empate sem gols até os acréscimos. Contudo, a defesa palmeirense vacilou em uma disputa pela esquerda. Kayky tabelou com Cauly, ganhou de Giay e tocou na saída de Weverton para garantir os três pontos.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira saiu da liderança. Com 13 pontos, o time foi para segundo lugar, um atrás do Flamengo.

O Palmeiras agora precisa virar a chave para disputa da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Ceará, em jogo de ida, na Arena Castelão. A bola rola a partir das 19h30 9de Brasília).