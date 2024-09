Yuri Alberto diz que jogo seria diferente 'se tivesse de igual para igual'

Fagner recebeu o amarelo aos 27min do primeiro tempo após cometer falta em cima de Lucas e interromper uma jogada vista como promissora. O vermelho veio aos 49min da etapa inicial, após pisão em Calleri checado no VAR que resultou em pênalti e no primeiro gol do jogo, marcado por Lucas.

André Ramalho recebeu o vermelho direto aos 17min do segundo tempo depois de dar uma cotovelada em Luciano, em mais um lance revisto pelo VAR.

O resultado manteve o Corinthians com 28 pontos, na zona de rebaixamento (17º lugar) do Brasileirão. "Vamos trabalhar para fugir dessa zona que é muito desconfortável para nós", complementou o atacante corintiano.

Arboleda e André Silva marcaram os outros gols do São Paulo, aos 29' e 52' da etapa final. O gol de Yuri Alberto saiu aos 37min do segundo tempo, mas não foi suficiente para a reação do Timão.