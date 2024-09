Mauro Cezar: 'Dirigentes do Flamengo vão ser cobrados nas urnas'

Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola que os dirigentes do Flamengo "vão ser cobrados nas urnas" pela temporada aquém do esperado. Para ele, a campanha na Libertadores foi vergonhosa.

Enquanto o presidente Rodolfo Landim tenta fazer seu sucessor na eleição do Rubro-Negro, marcada para dezembro, o vice-presidente Marcos Braz busca reeleição como vereador do Rio de Janeiro. Segundo o colunista do UOL, falta direção no Flamengo, e a conta será cobrada pelos eleitores dentro e fora do clube.