PVC: Diretoria do Flamengo deixa claro que não acredita no Brasileirão

Então, a direção do Flamengo está deixando claro que ela não acredita no Brasileiro, só que nós estamos na 27ª rodada. Nessa altura do campeonato no ano passado, o Palmeiras tinha 14 pontos a menos que o Botafogo e foi campeão. Hoje, o Flamengo tem oito pontos reais a menos que o Botafogo. O que está evidente por essa proposta é que o Flamengo não acredita no Brasileiro — quem não acredita não é a torcida, é a diretoria do Flamengo. E é claro que tem um problema do calendário, lógico que tem. Paulo Vinícius Coelho

