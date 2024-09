Palmeiras consegue efeito suspensivo no STJD e Abel é liberado para rodada

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu efeito suspensivo ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e ele está liberado para comandar a equipe no jogo contra o Atlético-MG, no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Palmeiras recorreu da pena de dois jogos do técnico e conseguiu efeito suspensivo para contar com o treinador até o julgamento do recurso. O pedido foi analisado e concedido no fim da tarde pelo auditor relator Marco Aurélio Choy, integrante do Pleno do STJD do Futebol. O processo agora aguarda data de julgamento na última instância nacional.

O UOL apurou que a decisão saiu graças ao empenho dos advogados do Palmeiras. Eles redigiram o efeito suspensivo logo após a sentença e enviaram logo em seguida ao STJD.