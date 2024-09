Caio Paulista mostra documentos e diz que provas de agressão foram forjadas

Ele lhe enviou mensagem mandando que ela saísse do local, dizendo que se ele entrasse, seria pior. A declarante não tem mais as mensagens devido a um problema no seu celular. Quando ela saiu, por volta de 2:40 da manhã da madrugada do dia 22/10/23, ele a empurrou pelo cabelo [coque], mandando que ela entrasse no carro. A cunhada e o noivo estavam no veículo. Ela segurou na lateral do carro para não entrar, e ele a forçou, a empurrou e lhe desferiu um soco (um gancho) no rosto. A declarante acredita que tenha desmaiado.

Trecho do BO de Clara Monteiro

Em carta aberta, Caio desmente a ex e afirma que os dois dormiram juntos normalmente naquela noite. A lesão na face só teria sido notada pelo atleta na manhã seguinte, após ela sair do banheiro.

Naquela noite, dormimos na mesma cama, junto da nossa filha (a babá é testemunha disso). A primeira vez que percebi que seu olho estava avermelhado, e não roxo, foi pela manhã, assim que ela saiu do banheiro. Questionei o que tinha acontecido e ela se recusou a falar do assunto. Tenho conversas com ela nesse sentido e reafirmo categoricamente que não fui eu que machuquei o olho dela.

Caio Paulista em carta aberta

Mordida no braço

Clara cita uma terceira ocorrência em seu boletim, já em fevereiro de 2024, poucos meses antes de o casal se separar oficialmente. Ela conta que estava com Caio Paulista em uma casa noturna na Zona Leste, quando uma mulher desconhecida entrou no camarote onde eles estavam e pegou uma bebida.

A situação teria gerado discussão, então o atleta teria lhe desferido um "murro" na boca e jogado seu celular longe.