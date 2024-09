Qual punição Luiz Henrique e Paquetá podem receber? Andrei Kampff explica

Em participação no Fim de Papo desta terça (24), o comentarista Andrei Kampff explicou como Lucas Paquetá e Luiz Henrique podem ser punidos pelo suposto envolvimento em manipulação de resultados.

O jornalista explicou que a punição para Paquetá pode ser muito grave por dois motivos: o tipo de violação à regra e a falta de colaboração nas investigações. No caso de Luiz Henrique, Andrei Kampff disse que ainda não há nada de concreto em relação ao atleta, que só pode ser punido após uma investigação oficial ser conduzida.