Atlético-MG arranca empate do Vitória, mas segue sem vencer no Brasileirão

A goleada por 4 a 0 sobre o Desportes Iquique-CHI, pela Sul-Americana, no meio de semana. não parece ter motivado tanto o Atlético-MG. Mesmo pressionando, o time mineiro só conseguiu chegar com perigo aos 16, quando Hulk parou em Arcanjo.

Além disso, as equipes erraram na pontaria e não conseguiram levar real perigo na primeira etapa. Entretanto, após o intervalo, o cenário em Belo Horizonte mudou de forma drástica. Logo aos dois minutos, Mosquito cruzou na medida para Lucas Halter, que de cabeça, mandou no canto de Éverson e abriu o placar para o Vitória.

Após sofrer o gol, o Atlético passou a se lançar mais ao ataque e viu Arana acertar o travessão aos sete, e não demorou muito para igualar o marcador. Aos 12, em bate e rebate na área, Iván Román escorou para trás e de cabeça, Fausto Vera mandou no ângulo, sem chances para Lucas Arcanjo.

Porém, a alegria mineira não durou muito. Aos 19, Matheuzinho recebeu de Mosquito, invadiu a área e parou em Everson, mas a bola sobrou para o próprio camisa 30, que sozinho, mandou para o fundo do gol e colocou o Vitória novamente em vantagem.

Assim como anteriormente, o time mineiro voltou a pressionar, e após um longo período rondando a área, conseguiu o empate milagroso com Igor Gomes, que após bate e rebate, contou com um desvio da defesa para empatar, com direito a longa análise do VAR. Arcanjo ainda salvou a virada aos 47, em chute de longe de Rony.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada do Brasileirão ainda nesta semana. Na quarta-feira (16), o Atlético-MG vai à Vila Belmiro para encarar o Santos, às 21h30. No mesmo horário, o Vitória volta ao Barradão para encarar o Fortaleza.