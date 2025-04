Atlético-MG se salva no fim e empata com Vitória em duelo de quatro gols

Gols e Destaques

Hulk aparece. O atacante surge bem pela esquerda após um passe rasteiro preciso. Mesmo sem um ângulo, o camisa 7 tenta a finalização, mas esbarra na boa defesa de Lucas Arcanjo. A bola é afastada para a linha de fundo por Jamerson.

Classificação e jogos Brasileirão

O Vitória acordou para o jogo. Após uma bola escorada de cabeça por Jamerson, Erick aparece bem na área e arrisca o chute. A bola ganha força e vai por cima doo gol, assustando a zaga do Galo.



1 a 0. Logo no início do segundo tempo, Lucas Halter apareceu bem de cabeça após cruzamento de Gustavo Mosquito. Livre na área, o zagueiro subiu com precisão e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar.



Quase o empate! Arana tabelou com Hulk e finalizou com força, acertando o travessão. No rebote, Rony tentou cruzar para a área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

1 a 1. Após cruzamento na área, Iván Román tentou a finalização entre os zagueiros, mas a bola desviou na defesa. Na sobra, Fausto Vera apareceu bem de cabeça e mandou para o fundo do gol, empatando a partida.



2 a 1. O Vitória não sentiu o gol de empate e partiu para o ataque. Em boa jogada trabalhada pela direita, Matheuzinho ficou cara a cara com Everson e tentou a cavadinha. O goleiro fez a defesa, mas no rebote, o próprio Matheuzinho aproveitou e mandou para o fundo das redes.



2 a 2. Após pressão do Atlético, a bola encontrou a cabeça de Igor Gomes. A finalização saiu fraca, acertou a trave e, apesar da tentativa de defesa de Lucas Arcanjo, a bola já havia ultrapassado a linha, confirmando o empate.

Ficha Técnica Atlético-MG x Vitória

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG).



Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES).



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)