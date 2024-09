Deyverson se vê iluminado após ser herói do Atlético: 'Deus aponta pra mim'

Deyverson também citou o brilho em momento decisivos na Libertadores. Ele falou sobre o gol na final da Libertadores 2021, pelo Palmeiras, e disse que apontou à uma tatuagem que tem do momento, na perna esquerda, ao marcar pelo Galo.

O que ele disse?

Iluminado: "Deus sempre aponta pra mim o cara que por muitas vezes é questionado pela minha forma de ser, meu jeito, mas Deus não é pessoa, não só a mim como todos, mas não quero me exaltar muito. Acho que o trabalho do treinador, de toda a comissão, do grupo, é parabenizar todos."

Emoção: "Eu sou um cara muito emotivo. Eu me emociono muito porque só eu e ela [esposa] sabemos o que a gente vive todos os dias, porque a gente passa a luta que a gente tem dia a dia batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo."

Esposa: "Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Eu não poderia deixar de falar da minha esposa, que é a pessoa mais importante na minha vida. Ela sabe de todo o processo que eu passei, todas as coisas que eu venho passando ainda. Ela sabe do trabalho, da minha dedicação. Hoje, um cara só pensando em jogar futebol e ajudar o Galo, com essa massa maravilhosa, com todo o apoio até o último minuto."

Brilho em Libertadores: "Fico feliz por mais uma vez estar repetindo talvez uma história que eu vivi no meu antigo clube. Antes do que eu estava, que era o Cuiabá, o Palmeiras. Eu vivi um momento maravilhoso, tenho um gol muito importante. Toda comemoração aponto para a tatuagem com essa da Libertadores, que para mim foi um gol muito importante, vai ficar marcado na minha vida."