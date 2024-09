Criciúma vê reserva brilhar, vence em Porto Alegre e ultrapassa Grêmio

As equipes voltam a jogar no fim de semana. O Grêmio encara o líder Botafogo em Brasília, enquanto o Criciúma, também fora de casa, mede forças com o Bahia.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O 1° tempo teve reclamação gaúcha e eficiência catarinense. O Grêmio iniciou o duelo martelando e pediu dois pênaltis, mas não foi atendido e acabou sendo vazado por Arthur Caíke em meio à frustração pelas decisões da arbitragem. Os visitantes, por outro lado, mostraram bastante organização defensiva e foram pouco agredidos.

Na etapa final, a blitz gremista até deu resultado com o empate, mas um reserva entrou e decretou a vitória do Criciúma: Ronald Lopes. O volante foi acionado logo depois do 1 a 1 e fez um golaço de fora da área, esfriando qualquer reação por parte dos donos da casa.

Gols e destaques

Blitz e reclamação. O Grêmio iniciou o duelo pressionando o adversário, que por pouco não viu o árbitro marcar um pênalti aos três minutos: Cristaldo recebeu passe em infiltração dentro da área, caiu e reclamou muito com Davi de Oliveira Lacerda, mas o juiz não marcou qualquer infração. Os gaúchos ainda chegaram com perigo com Braithwaite, mas ficaram no quase.