Adolescentes brilham, Arsenal goleia e avança na Copa da Liga Inglesa

Com o resultado, o Arsenal está classificado para as oitavas de final da competição. As partidas desta próxima etapa serão definidas por sorteio e as datas ainda serão divulgadas.

Classificação e jogos Copa da Liga Inglesa

Goleiro de 16 anos

A grande novidade do dia no Arsenal foi a estreia do goleiro Jack Porter, de apenas 16 anos. Mikel Arteta não pode contar com o goleiro titular David Raya nem com o terceiro goleiro Tommy Setford, ambos machucados.

Além disso, o brasileiro Neto, reserva imediato de Raya, também não poderia ir a campo, pois já havia jogado a competição nesta temporada pelo Bournemouth. Coube então ao jovem quarto goleiro ser o titular do Arsenal.

Jack Porter se aquece antes do duelo entre Arsenal e Bolton Imagem: Adrian Dennis/AFP

Como foi o jogo

No início da partida, a zaga do Arsenal trocou muitos passes arriscados na entrada da área, e o Bolton quase abriu o placar no Emirates Stadium, mas Collins chutou para fora. Aos 16 minutos do 1º tempo, Declan Rice não desperdiçou falha da zaga do Bolton e fez 1 a 0 para o Arsenal, enquanto Nwaneri ampliou o placar ainda na primeira etapa.