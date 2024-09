Felipe Melo é alvo de B.O. por constranger jovem alvinegro; jogador nega

Desde então sua rotina mudou totalmente, pois não quer mais praticar suas atividades diárias sem companhia de seus familiares devido o abalo emocional sofrido e temor com a possibilidade de passar novamente pela situação, visto que à qualquer momento pode encontrar novamente o jogador nas áreas do condomínio. A vítima é um jovem de 15 anos, criado com valores cristãos, na sua infância passou por delicado tratamento de saúde, sempre muito educado e cordial com todos, que está emocionalmente muito abalado Advogada Louiseane Lemos, em nota

De acordo com a Polícia Civil, "os envolvidos serão ouvidos e diligências serão realizadas para esclarecer o fato".

Por meio de nota, a assessoria do jogador disse que ele vai se pronunciar após o jogo desta noite. O Fluminense enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, na partida de volta das quartas de final da Libertadores.