Palmeiras: Leila põe prazo por novo patrocínio e indica fim da era Crefisa

"Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo. Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando na camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras. O Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ser que aquele fio já saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. O que eu puder ajudar como presidente, ou mesmo não sendo presidente do Palmeiras, eu vou continuar colaborando. Não tenho dúvida disso", acrescentou.

Acerto com a Crefisa e FAM, quando foi assinado, era o melhor acordo de patrocínio do futebol brasileiro, mas ficou defasado com a entrada das "bets" no mercado. O atual contrato de Crefisa e FAM rende R$ 81 milhões fixos por temporada ao Palmeiras, podendo chegar a R$ 120 milhões pelas metas atingidas por conquistas de títulos.

O Corinthians anunciou um acordo de R$ 309 milhões por três anos com a Esportes da Sorte, e o Flamengo vai receber R$ 105 milhões da Pixbet em 2024. O Palmeiras acredita que tem o trunfo de ser um dos poucos times grandes do Brasil com o espaço disponível para conseguir um acordo superior.

Até o momento, os únicos nomes revelados que enviaram proposta pela concorrência, mas já desistiram, são duas casas de apostas: a Betnacional e a Esportes da Sorte.