Luiz Henrique e Botafogo: 'Não há investigação ou pendência jurídica'

O Botafogo, que contratou Luiz Henrique posteriormente aos depósitos, ressaltou um documento enviado pela Liga Espanhola ao Bétis, repassado ao alvinegro.

Veja a nota do clube:

"O Botafogo não vai aceitar mais um episódio da agenda difamatória do UOL que já dura meses. Desta vez, decidiram publicar esta reportagem na véspera do jogo decisivo contra o São Paulo FC, pela Copa Libertadores, com o objetivo claro de desestabilizar para impactar o resultado. Quais os reais interesses por trás dessa linha editorial?

O clube reitera a vergonhosa postura deste veículo a cada dia mais regionalista (paulista) e descredibilizado, que se mostra absolutamente incomodado com o recente crescimento esportivo e institucional do Botafogo.

Como consta no Certificado Oficial expedido pela Diretora Jurídica da La Liga (1ª divisão espanhola), não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique.

O Botafogo não vai se abalar. Com seu elenco forte e unido, embarca com o apoio da sua torcida na tarde de hoje para São Paulo em busca da classificação para as semifinais da Libertadores."