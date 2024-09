Jogador cai sobre a própria perna e sofre lesão assustadora; imagens fortes

O meio-campista Damián Díaz, do Banfield, sofreu uma lesão assustadora após cair sobre a própria perna durante o jogo contra o Independiente Rivadavia, na última segunda-feira (23), pelo Campeonato Argentino. As imagens são fortes.

O que aconteceu

Damián Díaz teve uma fratura do maléolo externo da perna esquerda. A proeminência óssea fica na tíbia e na fíbula, na região do tornozelo.

O meio-campista sofreu a lesão ao tentar travar um chutão do adversário. Ele chegou a acertar a bola, mas prendeu o pé no gramado e depois acertou a região com o próprio corpo, virando a perna.