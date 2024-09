Perrone: Corinthians terá 'barulho' e briga política com caso Gusttavo Lima

O envolvimento do cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada ontem (23), com a antiga e a atual patrocinadoras do Corinthians vai causar "muito barulho" no clube. A avaliação é do colunista Ricardo Perrone, no UOL News Esporte desta terça-feira (24).

Perrone destacou que a oposição à gestão Augusto Melo vai usar o caso para engrossar o coro pelo impeachment do presidente. Gusttavo Lima é citado como possível dono da Vai de Bet na investigação sobre o caso do laranja, que motivou a ruptura do contrato do clube com a empresa. O cantor teve a prisão decretada em outra investigação, sobre a Esportes da Sorte, atual patrocinadora do Timão.