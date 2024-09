Fim da linha: mais da metade dos times trocou de técnico no Brasileirão

Mais da metade dos clubes da Série A já teve pelo menos dois técnicos na disputa do Brasileirão deste ano.

O que aconteceu

Ao todo, 11 dos 20 times trocaram de treinador desde a primeira rodada, no início de abril. Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Inter, Juventude, São Paulo, Vasco e Vitória foram os times que já fizeram mudanças no comando ao longo do campeonato.

Vasco e Athletico-PR puxam a lista de clubes com mais alterações de técnicos, com duas. O levantamento não leva em consideração mudanças de interinos.