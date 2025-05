Max é liberado para ver nascimento do filho com Kelly Piquet, mas correrá em Miami

Recentemente, o dirigente Helmut Marko, consultor da Red Bull, disse que a previsão do nascimento do primeiro filho de Verstappen com Kelly Piquet era para os primeiros dias do mês de maio.

Terceiro colocado no Mundial de pilotos com 87 pontos, Verstappen tem no GP de Miami a chance de melhorar a sua posição na tabela. O líder na classificação é o piloto Oscar Piastri, da McLaren, com 99 pontos, seguido de Oscar Piastri (89).