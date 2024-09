Vitória na marra e confiança: como Ramón superou 'ultimato' no Corinthians

Um membro da direção disse ao UOL: "A gente nunca quis demitir, mas se continuasse daquele jeito não teria como".

O executivo de futebol Fabinho Soldado sempre defendeu o trabalho de campo, porém, via grande pressão do presidente Augusto Melo e outros dirigentes.

Havia reclamações sobre escalações e substituições sem sentido. Fabinho argumentava que Ramón ainda estava conhecendo o elenco. O argentino tem pouco mais de dois meses de clube.

O treinador mexeu no esquema, conseguiu classificações mesmo com equipe reserva e ganhou a confiança de todos no clube. Sua participação na chegada de reforços também foi elogiada.

Agora, com melhores resultados e a chegada das contratações como Memphis Depay, a expectativa é sair rápido da zona do rebaixamento para a prioridade virar as taças.

O Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira (24) em busca da semifinal da Sul-Americana e já está entre os quatro da Copa do Brasil, onde enfrentará o Flamengo.