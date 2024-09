STJD marca data para julgamento que pode anular Fluminense x São Paulo

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgará nesta quinta-feira (26), às 10h (de Brasília), o caso que pode anular a partida entre Fluminense e São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Tribunal Pleno — última instância — vai julgar o pedido de impugnação da partida feito pelo São Paulo. O clube alega que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deixou de cumprir regras do jogo.

A denúncia baseia-se no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva): "Deixar de observar as regras da modalidade". O clube paulista contesta a decisão do árbitro em validar o primeiro gol do Fluminense no confronto.