Leila diz que Caio Paulista tem 'provas robustas' contra caso de agressão

Leila Pereira afirmou que Caio Paulista apresentou "provas robustas" que indicam sua inocência em relação às acusações de agressões contra Clara Monteiro, ex-namorada do jogador. A presidente do Palmeiras ainda disse que vai aguardar a investigação e que o "tribunal virtual" não pode condenar o atleta.

A mandatária conversou com a imprensa no evento de lançamento de sua candidatura para as eleições presidenciais do Palmeiras, nesta segunda-feira (23), em um restaurante na Zona Oeste de São Paulo — ela busca a reeleição.

O que Leila disse