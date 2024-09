Brasileiro: Ranking de mais valioso tem goleiro à frente de Pedro e Estêvão

De acordo com o índice do Footstats, Weverton é o líder com 370 pontos. João Ricardo, do Fortaleza, é o 2º com 316,3, Pedro, do Flamengo, é o 3º com 272,6, Savarino, do Botafogo, é o 4º com 263,6, e Estêvão, do Palmeiras, é o 5º com 262,1.

O que explica Weverton no topo

Média de uma defesa difícil por jogo. No índice do Footstats, a defesa difícil é a estatística mais importante do goleiro. Weverton tem média de uma defesa difícil por partida, e isso tem praticamente o peso de um gol marcado por partida para os jogadores de linha.

Regularidade. O índice Footstats também leva em consideração o número de partidas disputadas pelos atletas. Se um jogador deixou de disputar algum jogo ele terá pontos descontados no ranking. No caso de Weverton, ele só desfalcou o Palmeiras em um dos 26 jogos até agora e tem isso a seu favor para estar no topo.

Weverton também é importante jogando com os pés. O goleiro do Palmeiras tem média de 4,12 lançamentos certos por partida, um dos melhores do campeonato, e isso também tem influência no ranking.

Vitórias do Palmeiras também ajudam Weverton. Uma vitória distribui uma pontuação para todos os jogadores do mesmo time. Como o Palmeiras já somou 15 vitórias no campeonato, Weverton tem uma vantagem maior.