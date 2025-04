Filipe Luís compara apostas a cigarro após indiciamento de Bruno Henrique: 'Sem noção do dano'

Com Bruno Henrique, um de seus principais jogadores, indiciado por manipulação de resultados, Filipe Luís foi assertivo no quanto é contra as casas de apostas em lugares de destaque no futebol. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 16, após a vitória por 6 a 0 sobre o Juventude no Brasileirão, o técnico do Flamengo disse que, no futuro, não vê os clubes sendo patrocinados por essas plataformas, como era com o cigarro nos tempos antigos, e revelou que já recusou propostas do tipo pelo "dano" que causa nas pessoas.

Antes de fazer qualquer análise sobre o placar elástico que conquistou no Maracanã, ele foi questionado sobre a investigação pela qual o atacante está passando, suspeito de ter forçado cartões amarelos para beneficiar familiares em apostas. Para o ex-treinador, o fato de 18 de 20 clubes do Campeonato Brasileiro exibirem as 'bets' em seus uniformes é muito semelhante à da Fórmula 1 nos anos 1980 e 1990, quando gigantes do tabaco 'pintavam' os carros da categoria.

"Todos os carros tinham patrocínios de cigarros", relembrou Filipe Luís na coletiva, revelando, em seguida, que poderia ser patrocinado por casas de apostas, caso quisesse. "Eu já recebi várias propostas, mas eu sei o vício que causa em umas pessoas. É uma droga", afirmou o técnico, projetando que esse cenário não deve continuar no futuro. "Daqui a 20 anos vamos olhar e pensar como todos os clubes tinham patrocínio de casas de apostas", disse o treinador.