César Sampaio se emociona com chance no Santos, mas desconversa sobre efetivação: "Viver o hoje 100%"

"Eu não gosto de misturar as coisas, mas foi Deus que me colocou aqui. E ele tem um propósito nisso", disse antes de parar para chorar. "Enquanto estiver aqui, vou fazer meu melhor, estudar. Peguei o Axel do sub-20, tudo muito corrido. O Raphael, Gabriel, Felipe, Matheus... Acho interessante dar nome às pessoas. Neymar foi muito importante, Rincón com sua experiência", ampliou.

"É uma vitória construída por todos, isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que joguei eu fui capitão. Eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Não é só isso, lógico, mas hoje foi um pouco de tudo isso. Estratégia legal, abraçaram a causa, torcedor foi importante. Se um falhar, é chance que damos à derrota. Precisamos do máximo de cada um, o campeonato é muito igual. Temos uma equipe qualificada desde que cada um entregue o melhor a cada jogo e a cada treino. Basso e João Paulo também. Pedi para que quem estivesse no banco de reservas passasse essa energia. Fiz as minhas escolhas, foi uma vitória do grupo", completou.

César Sampaio teve apenas dois treinamentos para preparar a equipe. Pedro Caixinha foi demitido na segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Em meio ao pouco tempo de trabalho, o auxiliar destacou que não conseguiu fazer muitas alterações no time e na forma de jogar.

"É um trabalho mais convencional. Não podíamos mudar muita coisa. Isso traz insegurança. O novo pode ser bonito, mas mais do que a beleza é essa estrutura. Preservei nesse primeiro momento a ideia de não tomar gol. Enquanto estivéssemos estruturados, tivéssemos essa ideia defensiva construída, estaríamos vivos. O gol tem pesado muito. Gratidão aos atletas. Não vou citar nomes, porque vocês olham o que as câmeras apresentam, mas vemos o dia a dia e há pessoas de fundamental importância. Vou falar do Muscula, um homem muito importante. Monta e desmonta o CT e trabalha sorrindo. Falei que eu falaria dele na entrevista, ele disse para eu não falar. É o prazer de estar aqui. Quem se sente bem acaba sendo pró-ativo, criativo. Foi um pouco de tudo que vimos aqui hoje", contou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos. O Galo, por sua vez, segue sem vencer no torneio e está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.