Problemas táticos no Corinthians desagradam Memphis, e holandês enfatiza: "Isso não é futebol"

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians voltou a mostrar problemas e perdeu para o Fluminense, por 2 a 0, dentro da Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Timão na competição.

A atuação abaixo do Corinthians não deixou boas impressões em Memphis Depay, que se mostrou bastante incomodado com o resultado dentro de casa. O atacante deixou de lado o título do Paulista, conquistado recentemente, e cobrou uma melhora da equipe.

"Eu acho que os resultados são algo que temos que nos responsabilizar. Se você acha que depois que ganhamos o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Temos que olhar criticamente para o que está acontecendo no clube, no que podemos melhorar dentro do jogo, porque não podemos dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso, pelo menos não na minha visão. Se você quer ter um time que só corre, que não joga com o cerébro, acho que está escolhendo o time errado, porque olhamos o nosso DNA, temos jogadores incríveis, jogadores que são mais trabalhadores e precisam qualidade extra, e precisam correr para o time", disse o holandês na zona mista.