Corinthians: Bira e Juca debatem Memphis x Ramón e sombra de Dorival

As críticas de Memphis a Ramón Díaz e uma reunião da diretoria do Corinthians para discutir o futuro do treinador são alguns dos desdobramentos da derrota diante do Fluminense. Juca Kfouri e Bira analisaram as consequências, no Fim de Papo.

Além da pressão sobre o treinador argentino elevada com as duras palavras do camisa 10 do time, o nome de Dorival Junior ganhou força no Parque São Jorge.

Juca: Dorival não seria bem recebido