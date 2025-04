César Sampaio chora e sonha com chance no Santos: 'Vamos ver quanto dura'

"De verdade eu já sou [risos]. Estou por dentro maluco, esse clube deu vazão aos meus sonhos. Tinha muita responsabilidade, sonhos. E o Santos me proporcionou o que eu nem imaginava. Eu falei para os atletas que o amanhã não existe. Ninguém pode te certificar nada. Vou viver o hoje 100%, pedi para os atletas viverem o hoje. A vida é uma dádiva de Deus mesmo. Até em forma de gratidão ao que o Santos me proporcionou, enquanto eu for importante, vou ajudar independentemente do cargo, departamento, setor. Vamos viver o dia a dia".

Conexão com o torcedor

"O torcedor às vezes nem percebe a força que tem. Eu digo como ex-atleta. Emocionalmente, fisicamente, destruído… Ao ouvir um grito, uma palavra de incentivo em um lance assertivo, isso renova as cargas, já passei muito por isso. O torcedor foi importantíssimo. Eu não gosto de misturar as coisas, mas foi Deus que me colocou aqui. E ele tem um propósito nisso [pausa para chorar]. Enquanto estiver aqui vou fazer meu melhor, estudar. Peguei o Axel do sub-20, tudo muito corrido. O Raphael, Gabriel, Felipe, Matheus… Acho interessante dar nome às pessoas. Neymar foi muito importante, Rincón com sua experiência. É uma vitória construída por todos, isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que joguei eu fui capitão. Eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Não é só isso, lógico, mas hoje foi um pouco de tudo isso. Estratégia legal, abraçaram a causa, torcedor foi importante. Se um falhar, é chance que damos à derrota. Precisamos do máximo de cada um, o campeonato é muito igual. Temos uma equipe qualificada desde que cada um entregue o melhor a cada jogo e a cada treino. Basso e João Paulo também. Pedi para que quem estivesse no banco de reservas passasse essa energia. Fiz as minhas escolhas, foi uma vitória do grupo".

Desempenho defensivo

"É um trabalho mais convencional. Não podíamos mudar muita coisa. Isso traz insegurança. O novo pode ser bonito, mas mais do que a beleza é essa estrutura. Preservei nesse primeiro momento a ideia de não tomar gol. Enquanto estivéssemos estruturados, tivéssemos essa ideia defensiva construída, estaríamos vivos. O gol tem pesado muito. Gratidão aos atletas. Não vou citar nomes, porque vocês olham o que as câmeras apresentam, mas vemos o dia a dia e há pessoas de fundamental importância. Vou falar do Muscula, um homem muito importante. Monta e desmonta o CT e trabalha sorrindo. Falei que eu falaria dele na entrevista, ele disse para eu não falar. É o prazer de estar aqui. Quem se sente bem acaba sendo pró-ativo, criativo. Foi um pouco de tudo que vimos aqui hoje".

Importância da primeira vitória pré-clássico