Torcida do Flamengo xinga Tite no intervalo do jogo contra o Peñarol

O time vem de um empate com o Vasco, sofrido nos minutos finais, e ainda saiu em desvantagem no primeiro tempo nesta quinta-feira, no Maracanã.

O Flamengo sofreu um gol relativamente cedo do Peñarol e passou o primeiro tempo tentando achar um caminho mais fácil para criar oportunidades.

As chances mais claras e a pressão só apareceram de forma mais contundente depois dos 30 minutos do primeiro tempo. O time, no entanto, falhou nas conclusões.

Bruno Henrique, por exemplo, parou no goleiro Aguerre, ao cabecear sozinho na área. Gerson teve uma chance de finalizar na área, mas a bola foi desviada na zaga.

Tite tem contrato com o Flamengo até dezembro. E disse depois do jogo passado que não poupa jogadores porque não coloca seu emprego sob risco de forma deliberada.

Na escalação contra o Peñarol, ele optou por barrar Léo Ortiz, que vinha bem como volante, para retornar com De La Cruz. A discussão fica por conta da manutenção de Pulgar, que inclusive errou o passe que iniciou a jogada do gol do Peñarol.