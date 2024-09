'Botafogo é o grande derrotado da noite', afirma RMP

O Botafogo saiu com gosto de derrota do empate sem gols contra o São Paulo, no Nilton Santos, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, avaliou o colunista Renato Maurício Prado, no Fim de Papo - Prorrogação. O Glorioso martelou no primeiro tempo, mas esbarrou na trave e na falta de pontaria diante de Rafael.

'O Botafogo é o grande derrotado da noite': "O Botafogo é o grande derrotado da noite, ainda que tenha sido empate em 0 a 0. Ele fez um primeiro tempo para decidir o confronto, ele poderia tranquilamente ter decidido o confronto, ter feito 3 a 0 no primeiro tempo, acertou duas bolas na trave e teve vários outros lances claríssimos para marcar, e não conseguiu marcar".

'Sai com gosto de cabo de guarda-chuva na boca': "No segundo tempo, o Zubeldía mexeu, o São Paulo melhorou e no final das contas o Botafogo esteve arriscado até perder, porque o Calleri perdeu uma oportunidade que ele normalmente não perde — cara a cara com o goleiro, ele chapou pra fora. Então, o grande vencedor da noite é o São Paulo, porque foi massacrado no primeiro tempo e conseguiu terminar o jogo com esse 0 a 0. E o grande perdedor é o Botafogo, que poderia ter decidido o confronto hoje à noite. Não quer dizer que ele não possa decidir no MorumBis, eu continuo a achar o Botafogo mais time que o São Paulo e tem condição de ganhar lá, mas sai de casa com o chamado gosto de cabo de guarda-chuva na boca".