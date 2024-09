Sem Pedro, Gabigol vira a terceira opção no ataque do Flamengo

Tite foi questionado sobre a situação na entrevista coletiva após o jogo. O treinador justificou suas escolhas por questão de desempenho de Bruno Henrique e Carlinhos nos jogos e treinamentos.

Treinamento e jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético-MG, com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. BH decisivo contra o Bahia, gol... Nós fizemos o gol (diante do Vasco) com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos, foi isso que me levou a decidir Tite

O campo fala?

A resposta de Tite tem conexão com outra fala do treinador, no jogo anterior, sobre como se daria a definição do atacante do time sem Pedro. O técnico recorreu ao já conhecido "o campo fala".

Mas o campo tem "falado" negativamente para Gabigol, pela amostra de Tite. O treinador opta por colocar o atacante já em momentos nos quais o time já está com uma configuração tática menos engrenada ou em períodos das partidas nos quais o Fla se defende mais do que ataca. Ai, gera poucas chances.

Mas chama a atenção também a menção que Tite faz aos treinos. Isso torcida e imprensa não conseguem ver.