Rodada tem Abel antiestresse, líder inconfundível e Tite bolado com Croácia

Siga o UOL Esporte no

O pior pênalti da rodada

Romero, esse "prêmio" é seu. Mas que saltinho foi esse na hora de chutar, hein? John, do Botafogo, defendeu um pênalti pela primeira vez na carreira. Poderia ter sido o gol de empate do Corinthians ainda no primeiro tempo.

No fim, mesmo com outra penalidade convertida por Garro na etapa final, fez muita falta. Poderia ter sido um empatezinho com o líder, fora de casa. E não a derrota por 2 a 1.

Siga o UOL Esporte no

Houve ainda um destempero por parte do técnico Ramon Díaz, do Corinthians: ele foi expulso porque empurrou um gandula. Agora, vai ter que se ver com o STJD e a suspensão pode ser maior do que um jogo (automática).