RMP critica Tite: 'Empate parece pá de cal na luta do Flamengo pelo título'

Os zagueiros do Flamengo estavam todos lá na frente, não sei porquê, e sai o gol de cabeça do Philippe Coutinho. Um gol até importante para a história do Vasco, para a história do Philippe Coutinho, que estava lutando, mas um desastre para o Flamengo, um desastre completo, porque, insisto, esse empate parece ser a 'pá de cal' nos sonhos do Flamengo de ainda lutar pelo título brasileiro — título que o Tite parece não se importar muito com ele, afinal de contas, poupou o Arrascaeta no início da partida, mas acabou sendo obrigado a colocá-lo depois que o Luiz Araújo se machucou.

Depois, quando ganhava por 1 a 0, numa jogada que teve assistência do Arrascaeta, ele tirou o Arrascaeta, de novo, e botou o Gabriel, que deveria ter entrado no lugar do Bruno Henrique e não o Carlinhos, mas aí ele de novo botou o Gabriel ,no lugar do Arrascaeta, e deu no que deu. Flamengo 1, Vasco 1. Parabéns Tite, você teve todas as oportunidades para ganhar essa partida e conseguiu desperdiçar uma atrás da outra. Meu amigo, você é muito ruim.