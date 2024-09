Joia brilha, São Paulo reserva vence Cruzeiro e quebra jejum fora de casa

O time reserva do São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo (15), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por William Gomes.

O São Paulo poupou todos os titulares pensando na Libertadores e ainda assim foi melhor. O Tricolor se impôs desde o começo.

William Gomes, de 18 anos, foi o grande destaque. Ele fez o gol e criou outras várias chances dos visitantes.