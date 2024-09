Campeão da Champions com Real critica comemoração de Vini: 'Por que isso?'

Ficamos muito felizes com o gol, mas depois ficamos muito decepcionados com a comemoração. Por que ele precisa disso? Converso com muitos torcedores do Real Madrid que o amam, mas estamos todos chateados com seu comportamento.

Pedja Mijatovic, ex-jogador do Real Madrid

Não é a primeira vez que o ex-jogador criticou Vinicius Jr.: em março deste ano, após duelo entre Real Madrid e RB Leipzig, Mijatovic criticou o empurrão do jogador brasileiro em um atleta adversário. "É um jogador diferente, que faz a diferença e merece todo o respeito. Mas todos dizem que precisa mudar seu comportamento. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo como se fosse uma criança. Tem que fazer uma mudança radical. Tudo de bom que tem no futebol vai desperdiçar em outro sentido".