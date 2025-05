Com Zé Rafael, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Ceará

O volante Zé Rafael foi relacionado para o duelo contra o Ceará e será opção no Santos pela primeira vez desde sua contratação. O Peixe divulgou a lista do técnico Cléber Xavier para a partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-jogador do Palmeiras chegou ao Peixe no início do ano e vinha se recuperando de uma cirugia na coluna. Por isso, acompanhou do lado de fora o começo de temporada da equipe praiana.

Além de Zé Rafael, outra novidade da lista é o atacante Álvaro Barreal, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda. O jogador desfalca o Santos desde o clássico contra o São Paulo, mas retorna e vira opção para Xavier.