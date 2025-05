Botafogo goleia em casa, alivia críticas e 'empurra' pressão para o Inter

O Botafogo goleou o Internacional por 4 a 0, no Nilton Santos, na noite de hoje (11), pelo Campeonato Brasileiro, e aliviou a pressão em meio à protestos contra a diretoria da SAF e ao trabalho do técnico Renato Paiva. Por outro lado, Roger Machado, técnico do Colorado, vê aumentar as críticas em momento turbulento na temporada.

O Glorioso abriu o placar logo cedo, com Igor Jesus. Artur, ainda no primeiro tempo, ampliou. Cuiabano e Alex Telles marcaram bonitos gols após o intervalo e deram números finais à partida.

Com o resultado, o Alvinegro chegou a 11 pontos e se aproximou do G6 do torneio. O Inter, por outro lado, permanece com nove, dois a mais que o Vasco, primeiro na zona de rebaixamento.