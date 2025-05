Em jogo de cinco gols, CSA marca no fim e vence o Maringá pela Série C

O CSA venceu o Maringá por 3 a 2 neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guilherme Cachoeira, Betão e Igor Bahia fizeram os gols do time da casa, enquanto Negueba (2) balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o CSA saltou na tabela. O time chegou a oito pontos e subiu para a sétima colocação. Já o Maringá perdeu a invencibilidade na Terceira Divisão. A equipe ocupa a quarta posição, com dez unidades.

O CSA volta a campo no próximo sábado, contra o Tombense, fora de casa, pela Série C. O Maringá recebe o Botafogo-PB no domingo pela mesma competição.