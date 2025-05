Auxiliar de Abel valoriza insistência do Palmeiras em vitória sobre o São Paulo: "Lutamos até o fim"

Com o resultado, o Palmeiras isolou-se na liderança do Brasileirão, com 19 pontos somados. A equipe deixa para trás Flamengo e Red Bull Bragantino, que têm 17 cada um. João Martins analisou a partida e citou a sequência do clube, que vinha de um jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e de três viagens seguidas.

"No primeiro tempo, tivemos duas chances claras de abrir o placar do jogo. Falamos logo nisso, dizer como o São Paulo defende bem, defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes, precisávamos arriscar um pouquinho mais, muito mais arremates fora da área, mais situações de cruzamento. E foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos. As equipes começam a ceder mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo. Fomos nós que o conquistamos. No segundo o jogo, abriu um pouquinho de nós, tanto nós quanto o São Paulo e aconteceu mais finalizações", seguiu o auxiliar.

Para esta partida, Abel Ferreira fez mudanças na equipe em relação ao jogo e uma delas foi justamente Vitor Roque no banco de reservas e Flaco López entre os titulares. O atacante saiu do banco de reservas e decidiu o jogo. Com isso, ele chegou ao terceiro gol em três jogos seguidos. João Martins revelou que a mudança nesse setor foi por decisão estratégica.

"Ter várias opções para muitas posições ou para todas as posições tem essa parte boa. Tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai com os dois jogadores da frente. Apesar do Vitor ter jogado até ao fim, só podemos fazer cinco substituições. O Estêvão acabou no limite. Sabíamos que se começássemos com os dois poderíamos ter alguns déficits de pressão, de comportamentos, de intensidade. Foi uma decisão estratégica essa substituição", explicou.

O Palmeiras agora volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Depois, no domingo, enfrenta o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, em Bragança Paulista (SP).