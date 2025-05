Zubeldía cita papo com Lucas e lamenta derrota: 'Poderíamos ganhar'

O técnico também falou sobre a ausência de Lucas Moura no jogo. O jogador foi poupado, já que o gramado sintético da Arena Barueri poderia agravar problemas físicos.

Lucas falou comigo, ele está em um processo de recuperação no joelho. Ele não teve uma boa experiência com o gramado. Jogar minutos nesse momento é correr risco. Apostamos no departamento médico. Se vai jogar ou não contra o Libertad, temos que analisar bem. Zubeldía, técnico do São Paulo, em coletiva

O que mais Zubeldía falou

"Eles são uma equipe forte, nesse gramado, nesse cenário muito difícil. Foi uma partida muito disputada. O gramado na primeira parte faz o seu trabalho, não é o que estamos acostumados."

"Temos que colocar os jogadores bem futebolisticamente em uma partida oficial. Temos que tomar uma decisão em conjunto com o jogador sobre isso. Não é o cenário ideal colocar Pablo, Lucas, Oscar, em um cenário de partida tão intenso como esse. Mas tenho que trabalhar com essa situação."

"Poderíamos ter 3 ou 4 pontos a mais. Sempre falo o mesmo, 38 jogos é uma maratona, e possivelmente tem êxito o time com o melhor elenco. O que tem mais recurso, que pode ter uma temporada longa. As copas internacionais, Sul-Americana e Libertadores, ganham equipes que não necessariamente têm um plantel muito amplo. Tem que ter elenco, bons jogadores. Vamos em busca do lugar mais alto possível no Brasileirão."