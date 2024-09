'Vini Jr. não é craque! Esperam algo que ele não pode dar', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro afirmou no UOL News Esporte desta quarta-feira (11) que Vini Jr. "não é craque" e que esperam dele na seleção brasileira o que ele não pode dar. Ele avaliou que o atacante do Real Madrid está ilhado no time de Dorival, que carece de ideias e jogo coletivo.

'Vinícius Júnior não é craque': "Hoje, eu não vejo o futebol sendo decidido só por um craque, nem o Messi, nem o Mbappé, que a gente até discute se o Mbappé é craque. O Brasil, hoje, não tem craque — o Vinícius Júnior não é craque. É um ótimo jogador que, no time dele, que funciona muito bem coletivamente, por vezes desequilibra, porque o conjunto do Real Madrid é sempre bom. A gente fica esperando dele, ainda mais na ausência do Neymar, um jogador que pegue a bola, drible cinco, seis, e faça o gol sozinho. Ele não vai fazer isso porque ele não consegue fazer isso. Se nem o Neymar consegue, menos ainda o Vinícius, que tem outra característica".

'Se espera do Vinícius o que ele não pode entregar': "Talvez o que falte a ele e a quem o comanda é falar: 'cara, você não precisa fazer isso, o seu jogo tem que ser outro', e encontrar a melhor solução. Ontem, ele não conseguia ganhar uma jogada do lateral do Paraguai porque ele tentava sempre tudo sozinho, muito pela falta de aspecto coletivo da seleção. Acho que se espera do Vinícius, que é uma grande figura, um ótimo jogador, uma coisa que ele não pode entregar. Ele não é craque: ele não é Ronaldo Fenômeno, não é Ronaldinho Gaúcho, ele não é nem Kaká".