São Paulo divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão

O São Paulo divulgou, na noite desta sexta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo sábado (17), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização das entradas terá início a partir das 10h deste sábado e será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que quiserem assistir ao duelo diretamente do Morumbis terão que adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, uma vez que não haverá bilheteria física no estádio.