Dorival vê pressão subir após revés da seleção e jogos finais viram decisão

A entidade não pensa em demitir Dorival imediatamente, mas quer jogos melhores até o fim do ano para mantê-lo em 2025. O Brasil enfrentará Chile e Peru (outubro) e Venezuela e Uruguai (novembro).

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A avaliação na diretoria da CBF é que houve um período de formação do grupo em oito meses com Dorival, mas que já era hora de resultados imediatos. O Brasil é o quinto nas Eliminatórias.

Apesar da má campanha, o presidente viu a Copa América como adaptação em um tempo maior para treinar. Houve testes de jogadores para consolidar o elenco. Anteriormente, o dirigente tinha visto como bons olhos os resultados nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha.

A questão é que o período de testes, na visão de Ednaldo, chega ao fim com as Eliminatórias. Até pela posição do Brasil, apenas o quinto.

Dorival é o segundo técnico da seleção em um período de dois anos, sendo Fernando Diniz o anterior com status de interino. Houve ainda um período com Ramon Menezes, que também foi interino.

Para o presidente da CBF, há um reconhecimento de que o ideal era ter um ciclo completo para o técnico da seleção. Mas há a lembrança de que Tite teve seis anos à frente da seleção, em duas Copas do Mundo, e não obteve os resultados esperados.