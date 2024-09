Jornais internacionais criticam derrota da seleção: 'Brasil beira o abismo'

Marca (Espanha): "Brasil afunda em Assunção e a vida fica mais complicada."

Olé (Argentina): "O Brasil mais uma vez sofreu mais por sua crise de identidade do que por outra derrota [...] O Brasil tem a bola, mas nada de funcionamento coletivo. Tudo acaba sendo procurar Vinicius ou Rodrygo para desequilibrar no mano a mano, sem associações, sem que os meio-campistas se envolvam. E sem falar nos laterais. Eles também explicam muito. Danilo e Guilherme Arana estão longe dessa identidade tão típica do DNA brasileiro."

Ovación (Uruguai): "O Brasil, mais uma vez, entrou em um contexto negativo: quatro derrotas nos últimos cinco jogos das Eliminatórias."

Brasil perde e se complica ainda mais

O Brasil foi superado pelo Paraguai por 1 a 0, com gol de Diego Gómez ainda no primeiro tempo. O meia paraguaio teve espaço após sobra de bola na entrada da área e, de três dedos, mandou a bola no canto direito de Alisson.

Com o resultado, o Brasil segue com 10 pontos nas Eliminatórias e ocupa a 5ª colocação, tendo apenas um ponto a mais que a Bolívia, atual 7ª colocada e que disputaria os playoffs para a Copa do Mundo.