São Paulo: Galoppo mira espaço com Zubeldía após recusar ofertas

Sem espaço no São Paulo, Giuliano Galoppo ficou perto de deixar o São Paulo na janela de transferências, mas optou por rechaçar as investidas e agora quer voltar ao time Luis Zubeldía.

O que aconteceu

Boca Juniors e Rosário Central, ambos da Argentina, Monterrey e algumas equipes da segunda divisão inglesa buscaram a contratação do meia. Alguns chegaram a formalizar ofertas ao jogador e seu estafe, mas as conversas não avançaram por decisão do meia.

Galoppo entende que tem trabalhado duro e merece ter mais minutos em campo. O meia não foi relacionado por Zubeldía para a partida contra o Fluminense, no último domingo (1), no Maracanã. O tricolor paulista perdeu por 2 a 0.