Al-Hilal goleia o Al-Orobah e segue vivo na disputa pelo título saudita

O Al-Hilal goleou o Al-Orobah por 4 a 0 nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Saudita, na Kingdom Arena. Os gols do triunfo foram marcados por Mitrovic, Al-Dawsari e Kaio César (duas vezes).

Com o resultado, o Al-Hilal chegou a 68 pontos, na segunda posição da tabela. A equipe está a seis pontos do líder Al-Itihad, com três rodadas para o fim da competição. Já o Al-Orobah ocupa o 16º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com 30 pontos somados.

O Al-Hilal volta aos gramados nesta sexta-feira, contra o Al-Fateh. A bola rola a partir das 12h55 (de Brasília), no Al Fateh Club Stadium. No mesmo dia, às 13h40, o Al-Orobah enfrenta o Al-Khaleej, no Al-Jouf University Stadium.